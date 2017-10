Magalhaes rescata lo bueno tras su gran susto: "Cuando me fui de la U no creía que me querían tanto"

Después del gran susto, viene la tranquilidad y con ello el rescate de lo bueno. Paulo Magalhaes protagonizó un dramático momento el miércoles por la noche cuando quedó severamente dañado tras una dura caída, por la que tuvo que ser internado de urgencia en la Clínica Las Condes. El diagnóstico: una laceración pulmonar bilateral.

Y la sacó barata. "Los médicos me mostraron el video de la jugada y no creían que la había sacado tan barata con el golpe. En realidad fue súper fea la caída. No alcancé a poner los brazos y caí con todo el peso sobre mi espalda. Pudo ser peor", comentó el capitán de Deportes Antofagasta en Las Últimas Noticias.

"Me explicaron que por la caída las costillas se comprimieron y pasaron a llevar los pulmones. Según me explicaron, tuve un corte de dos centímetros en cada pulmón. Por suerte, no hubo necesidad de operar, lo que habría sido muy grave", complementó.

Fueron horas tensas y extensas, pero en medio de ese tedio emanaron situaciones que dejaron gran satisfacción en el Maga. "Agradezco a todos los que me asistieron en ese momento. Mi familia estaba muy preocupada cuando vieron las imágenes. Espero estar de vuelta en cancha el próximo fin de semana", contó.

En el mismo tenor, el ex Internacional de Porto Alegre agradeció el cariño que le han expresado los hinchas, en especial los de la U, club al que defendió entre 2011 y 2015. "Me llegó hasta una carta de un hincha dándome el apoyo. Es lindo porque cuando me fui de la U no creía que me querían tanto. Ahora uno se da cuenta", relató.

Además, el antofagastino remarcó que no hay "ningún drama con Ubilla. Fue una jugada de fútbol. Me he caído varias veces así por ir a buscar el balón, pero esta vez las consecuencias fueron más graves. Siempre estuve consciente, pero me di cuenta que era más grave de lo que pensaba cuando comencé a vomitar sangre".