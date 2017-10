El Tata Martino también se resta de la Roja: "No tengo ninguna oferta, estoy comprometido con Atlanta"

Otro de los nombres que sonaba para llegar a la Selección chilena era el del argentino Gerardo Martino, tras la salida de Juan Antonio Pizzi luego de la eliminación del Mundial de Rusia 2018.

El Tata era una de las cartas que sonaba en la ANFP para reemplazar a Pizzi, sin embargo en conversación con radio 1080 AM de Paraguay, el trasandino puso paños fríos y prácticamente se descartó de la lucha.

"Acá (en Atlanta United) yo tengo contrato por un año mas con posibilidades inclusive a dos años más, hasta el 2020. Realmente es un proceso que está empezando. No estaría bien que en este momento y esta época del año yo estuviera analizando otras posibilidades de trabajo que además son solo especulaciones periodísticas", sentenció.

"No hay ninguna oferta (de Chile), estoy comprometido con el Atlanta", agregó el adiestrador que llevó a dos finales de Copa América a Argentina, a otra definición a Paraguay y también a cuartos de final del Mundial Sudáfrica 2010 a la Albirroja.

Publimetro Chile La ANFP no sabe lo que quiere: los 16 entrenadores que "suenan" para llegar a la Roja La lista es enorme y tiene a técnicos de la talla de Manuel Pellegrini y Rafael Banítez. En el medio local también han postulado a nombres.

"Mi sentimiento hacia Paraguay y hacia su gente es único, he pasado 10 años de mi vida allá por lo que no me es indiferente, pero hoy solo puedo hablar del presente y el futuro en Atlanta", cerró.

Así, otra opción de ser entrenador de la Selección queda en nada.