Nasri elige a Sampaoli por sobre Pellegrini como el mejor DT de su carrera

El mediocampista francés Samir Nasri ha pasado por varios equipos de la primera línea de Europa, y en ellos se ha encontrado con técnicos conocidos para los chilenos como Manuel Pellegrini, el ex DT de la Roja, Jorge Sampaoli, o el actual entrenador de Alexis Sánchez en Arsenal, Arsene Wenger.

Dado su trayectoria por los Gunners, el Manchester City y su reciente paso por el Sevilla español, el volante de 30 años se decidió por el mejor técnico que ha tenido en su carrera, poniendo en los primeros puestos a Wenger y Sampaoli.

"¿El entrenador que más me ha gustado? Sin duda que Arsene Wenger y Jorge Sampaoli. Y el que menos me ha gustado es Didier Deschamps", dijo Nasri a Canal+ de Francia, señalando que el ex seleccionador de los galos es el peor DT que lo dirigió.

Nasri en conferencia de prensa con Pellegrini en el City / AFP

Nasri, quien estuvo dirigido por Pellegrini desde la temporada 2013 hasta la 2016, había elogiado en entrevistas pasadas al Ingeniero, pero lo había comparado con Wenger.

"Pellegrini me recuerda a Arsene Wenger por su forma de trabajar. Tiene el mismo enfoque al hablar con los jugadores cuando las cosas van bien o cuando van mal. Confía en mí y yo intento devolverle esa fe dándolo todo en la cancha", dijo el galo cuando era dirigido por el chileno.