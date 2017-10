Westbrook, George y Anthony amenazan a la NBA con el poderoso "big 3" del Thunder

Russell Westbrook, Paul George y Carmelo Anthony conjuntaron 71 puntos para que Oklahoma City Thunder aplastara este jueves en la NBA a New York Knicks, con marcador de 105-85 jugando en casa.

En el debut del Thunder en la temporada, el "3D" Westbrook firmó su primer triple-doble de la campaña al terminar con 21 puntos, 16 asistencias y 10 rebotes.

George, que llegó durante el verano en un canje con Indiana Pacers, anotó 28 puntos y seis rebotes en 39 minutos en la cancha, mientras Anthony, canjeado de los Knicks al Thunder justo antes del inicio de la pretemporada, sumó 22 puntos ante su antiguo equipo.

Los locales nunca tuvieron en peligro la victoria, que consolidaron con dos cuartos intermedios en los que arrollaron a los neoyorquinos 26-18 y 26-17.

Por los Knicks, el letón Kristaps Porzingis anotó 31 puntos y capturó 12 tablas, pero no fue suficiente para levantar a su escuadra.

Melo & Paul George help lead the @okcthunder to their first win of the season! OKC – 105 / @nyknicks – 84. #KiaTipOff17 pic.twitter.com/Pp42Le9mrF — NBA (@NBA) October 20, 2017

Clippers ganan la guerra en Los Angeles

En tanto, el ala-pívot Blake Griffin reivindicó ser el líder indiscutible de los renovados Clippers al aportar 29 puntos, 12 rebotes (10 defensivos), tres asistencias y dos recuperaciones de balón, en el partido inaugural de temporada que ganaron en condición de visitantes por 92-108 a sus vecinos de los Lakers en el clásico de Los Angeles.

El pívot DeAndre Jordan, que estuvo todo el verano en medio de un posible traspaso, aportó un doble-doble de 14 puntos y 24 rebotes, que lo dejaron como el líder indiscutible en el juego interior.

Nuevamente los Lakers se vieron mediocres, sin que el debut del base Lonzo Ball impidiese la derrota. El joven de 19 años, segundo seleccionado en el pasado sorteo universitario, acabó con apenas tres puntos tras anotar 1 de 6 tiros de campo, incluido un triple de tres intentos, dio cuatro asistencias y capturó nueve rebotes en 29 minutos de acción.

Toronto golpea a Chicago

En Toronto, el lituano Jonas Valanciunas tuvo un juego de 23 puntos y 15 rebotes, y el reserva C.J. Miles anotó 22 cartones en su debut con los Raptors, para que estos se impusieran 117-101 a los Chicago Bulls.

Norman Powell colaboró con 15 unidades para Toronto, que obtuvo el primer triunfo de la temporada.