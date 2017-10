Golpe a la WWE en Chile: Kevin Owens y AJ Styles se restaron a último momento de los eventos

Dos duras bajas para los shows de la WWE en Chile se confirmaron este viernes, a un día de los eventos que realizará Smackdown Live, la marca azul de la mayor empresa de lucha libre del mundo.

Se trata de Kevin Owens y AJ Styles, quienes eran los máximos exponentes del rival de Raw, no estarán en el Movistar Arena este fin de semana.

#SDLive Superstar @FightOwensFight will not appear at remaining @WWE Live Events in Argentina & Chile this weekend. https://t.co/vksJA6kYjX

— WWE (@WWE) October 20, 2017