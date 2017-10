Guede prefiere la mesura tras la victoria de Colo Colo: "Es el triunfo de la humildad"

Pablo Guede se fue tranquilo de La Florida por varios motivos. Además de vencer como visita 3-0 a Audax, traspasó la presión del liderato en el Transición a Unión Española y logró suplir correctamente la ausencia en mediocampo de Jorge Valdivia y Jaime Valdés.

En ese último punto, Guede alabó a los reemplazantes y a quienes suman pocos minutos. "Éste es el triunfo de la humildad, del trabajo, de quienes trabajan en las sombras y no tienen minutos y debieron poner el pecho hoy", apuntó.

Guede, poco dado a destacar nombres, resaltó, sin embargo, a Esteban Paredes y Julio Barroso: "Esteban tiene un amor propio y ama estos colores, no estaba para jugar, tiene una lesión medio complicada, pero jugó. Y Julio una gripe y bajó tres kilos, pero jugó y está muerto". ¿Qué lesión tiene Paredes? "Si la digo, le van a pegar ahí".

Además, el técnico también tuvo palabras para Octavio Rivero, autor del tercer gol y que reapareció tras casi más de un mes de ausencia: "De Rivero lo digo siempre: cuando los veo bien en la semana los pongo y cuando no, no. Ahora lo vi bien y lo puse. Tuve suerte de que no me equivoque otra vez".

Del partido, el DT albo aseguró que "enfrentamos a un duro rival en su cancha, tiene claro cómo jugar, hace daño. Por eso trabajamos en defensa en principio, presionando la salida de ellos cuando podíamos y tratando de ser contundentes arriba y lo logramos”.

Asimismo, Guede se defendió de las quejas sobre el juego que tuvieron en La Florida, después de que el estratega Hugo Vilches reconoció sorpresa al ver salir a los albos de contragolpe: "si creen que jugamos a la contra, bienvenido sea. Tenemos 19 a favor, seis en contra, marcamos hoy tres goles… si es el camino para ser campeones, lo seguiremos".