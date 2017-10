Jaime Vera renuncia a Iquique: "Harta gente estará contenta"

Jaime Vera no va más en Deportes Iquique. Luego de la derrota por 1 a 0 ante Deportes Temuco, en el duelo jugado este sábado en Cavancha, el Pillo no pudo sostener más su mala campaña y dejó la banca tras los malos resultados en el Torneo de Transición, donde marchan penúltimos con seis unidades y con posibilidades de terminar la décima fecha como colistas si O'Higgins gana su partido ante Universidad de Concepción.

Al momento de presentar su renunció, el Pillo señaló, en declaraciones que reproduce Radio Cooperativa, que "tengo mucha frustración por no conseguir buenos resultados. Sacamos adelante este club con participación en copas internacionales, buenas participaciones, buenos resultados en el torneo nacional".

"Quizás hay harta gente en Iquique que estará contenta porque yo me fui, pero la decisión la tenía tomada desde la semana pasada. Me voy tranquilo y con la vista al frente, me voy con el corazón limpio por todo el trabajo. En especial a los jugadores por su entrega y a los dirigentes, pero el fútbol tiene estas cosas", señaló el Pillo al momento de irse de Deportes Iquique.

De esta forma, Jaime Vera termina su segundo periodo en los Dragones, luego de estar en la temporada 2013/14 y desde el 2015 hasta la fecha, donde, además, ganó una Copa Chile en su primera etapa y logró acceder a la Copa Libertadores de este año, donde quedó eliminado en la fase de grupos.