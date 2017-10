Mario Lepe se graduó de crack en Coquimbo e Iván Álvarez desafió al Huaso a participar en el Ironman de Pucón

El desafío que este sábado tenían Mario Lepe e Iván Álvarez no era para nada fácil: por una jornada dejaron atrás el fútbol para convertirte en atletas que compitieron en el Ironman de Coquimbo 2017. El ex capitán de Universidad Católica fue el encargado de participar en la competencia de ciclismo en relevo, mientras que el actual comentarista disputó el trayecto completo que consta de 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de trote por la costanera de la ciudad.

Gracias a los extenuantes entrenamientos diarios en San Carlos de Apoquindo, ambos lograron su objetivo. Por una parte está la carrera que realizó Mario Lepe, quien llegó hasta la cuarta región junto a Federico Barros y el periodista Polo Ramírez, quienes lo acompañaron en la posta, una de las novedades del Ironman de Coquimbo.

"La carrera estuvo muy fuerte, sobretodo por las condiciones que tenía la ruta. Habían tres o cuatro subidas muy pronunciadas que casi todos los que hicimos el ciclismo lo dijeron. Pero bueno, había que meter un poco y pude estar dentro del rango de lo que yo esperaba, Me había preparado bastante”, comentó el ex futbolista a El Gráfico Chile.

De acuerdo a la información oficial del Ironman, el equipo de Lepe completó la carrera en 5:59:26. De este tiempo final, Mario Lepe logró completar los 90 kilómetros de bicicleta en 3:27:39.

"La posta me parece muy buena, una idea novedosa. Que el Ironman se haga en Coquimbo me parece excelente, es una instancia donde todo es pro al deporte, a la salud. Considero que fue una muy buena idea de la organización”, sentenció Lepe tras la carrera.

Uno de los compañeros del ex técnico de la UC, Polo Ramírez, no escatimó en elogios para la leyenda cruzada puesto que afirmó que para él "es un orgullo competir con Mario, me encantó y espero que la próxima posta la podamos correr juntos. De repente podemos intercambiar las disciplinas y dejar a Mario para el trote porque él dice que es lo más fácil (risas), así se va a dar cuenta que los 21 kilómetros son bastante complicados".

Mario Lepe se graduó de crack

El hermano le puso presión al Huaso Álvarez

La primera experiencia de Iván Álvarez en un Ironman fue a inicios de este año en Pucón. Debido al buen rendimiento que tuvo en la región de la Araucanía, no dudó en aceptar el desafío de la organización para así ser parte de esta nueva fecha mundial.

Pero a pesar de los duros entrenamientos, las cosas se complicaron una vez que Álvarez entró al agua a eso de las 8:20 am. "Uno siempre proyecta estas carreras como bastante duras, pero la verdad que hoy me costó un montón. No había nadado nunca en mar y ahí ya se te empiezan a complicar las cosas: Después el tema de la bicicleta pasa por las pendientes y el viento súper fuerte, costaba mucho avanzar”, comienza explicando el ex jugador.

¿Y en el trote cómo le fue? Si bien se supone que era la especialidad del deportista, Álvarez afirma entre risas que "después de recorrer 93 kilómetros la verdad es que las piernas no responden del todo bien. Estoy súper orgulloso de lograr mi segundo Ironman"

Antes de ir a descansar y celebrar las 6:41:25 en que completó el trayecto, Iván confiesa que ya tiene un panorama para su hermano Cristián Álvarez si a fin de año decide terminar su contrato con Universidad Católica. "Lo estoy entusiasmando para que hagamos el Ironman de Pucón juntos, que él corra el Promocional y yo el 70.3. Ahora esto es sólo si se retira del fútbol, si no es así, que siga jugando al fútbol tranquilo”, apunta con una sonrisa el comentarista deportivo.