Pablo Sánchez no se complica con el sobrepeso de Eduardo Lobos: "Él no va a jugar por estar gordo o flaco"

Desde su llegada en 2013 al fútbol chileno, Pablo Sánchez ha logrado hacerse un nombre entre los directores técnicos del medio local. El argentino, que llegó a la Universidad de Concepción el año 2013, se refirió particularmente a uno de sus dirigidos más polémicos: Eduardo Lobos.

El portero ha sido objeto de críticas no solo por su edad, sino también por su apariencia física. Sobre este asunto Sánchez salió al paso y dijo que a "Edu lo acabarán por defender sus actuaciones. Él no va a jugar por estar gordo o flaco. Él será titular si es que juega bien, o reserva en caso de que juegue mal".

Vitamina también alabó lo que aporta el guardametas a Everton, destacando que Lobos "debe ser seguramente el arquero que toca más veces la pelota con los pies en el fútbol chileno. Salvo en el gol que nos hizo Audax, no encontramos responsabilidades directas por su parte en los goles que nos han hecho".

Los viñamarinos se encuentran a dos puntos del líder Colo Colo y este domingo enfrentan al clásico rival Santiago Wanderers. Pablo Sánchez hablo sobre el bajón que vivieron sus dirigidos el torneo pasado y cuales son las claves para que eso no se vuelva a repetir.

"Tiene que tiene que ver con la jerarquía de los jugadores, que sin dudas creo que la tienen. Por eso tengo fe en que en este torneo no nos sucederá lo mismo. Esto pasa mucho por aprender del error. Ya lo vivieron y ojalá podamos superarlo. Así y todo, confiamos en que en este proceso ya se hayan transformado en hombres para que no nos suceda lo mismo. No será fácil", cerró el entrenador.

A Everton le restan 6 partidos ante rivales directos por el título. Sánchez confía en sus dirigidos y sobre todo en Eduardo Lobos, sobre quien a pesar de las críticas tiene una gran importancia para el equipo.