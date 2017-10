Yeferson Soteldo piensa en grande: "Mi techo es ser campeón acá"

Huachipato consiguió una importante victoria por 3 a 1 ante Universidad Católica y el principal artífice del triunfo fue Yeferson Soteldo. El joven mediocampista de los acereros mostró todo su talento ante los cruzados y participó en los tres goles de su equipo, provocando el rebote para que Jorge Ortega marque el primero, asistiendo al propio Ortega en el segundo y habilitando a Mateo Zoch en el tercer y definitivo tanto.

Una vez que terminó el encuentro, el volante recibió la ovación del público que llegó al CAP y su nombre fue ovacionado por los hinchas de Huachipato. Por eso, cuando fue premiado como el mejor del partido, agradeció el cariño de los fanáticos y se trazó una alta meta en el fútbol chileno, asegurando que aún no ha tocado techo con los acereros y que aún tiene una misión que cumplir.

"El sentimiento de cariño que me tiene la gente acá es algo importante que me lo he ganado, espero seguir dándole alegrías hasta que me quede acá. Mi techo va a ser quedar campeón acá, que es lo que quiero darle al hincha, después si me toca irme, me iré con la mayor alegría. Estamos muy cerca de clasificar a otra copa internacional y eso es lo más importante", señaló Soteldo en conversación con el CDF.

Además, sobre la semifinal de vuelta de Copa Chile, la que disputarán el miércoles ante Santiago Wanderers tras haber empatado a un tanto en la ida disputada en Valparaíso, concluyó que "es el partido clave, el que estamos esperando, ahora vamos relajarnos y pensar en Wanderers. Esa llave que tanto hemos esperado".