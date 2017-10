Triple H viaja a Chile para participar en el evento de Smack Down

Los fanáticos de la lucha libre en Chile recibieron una extraordinaria noticia este sábado, luego que Triple H anunció que estará presente en el evento de Smack Down Live del domingo y reemplazará a AJ Styles, quien regresará a Estados Unidos.

La decepción se había apoderado de los fans el viernes cuando se anunció que Kevin Owens y El Fenomenal no iban a estar en los show de este fin de semana. Sin embargo, AJ Styles arribó al país y luchará este sábado, pero tendrá que volver rápidamente a Estados Unidos para luchar ante Finn Balor en el PPV TLC.

Ante la baja de El Fenomenal y al ver el descontento de los fanáticos chilenos, la WWE comenzó a mover las piezas y fue así como el gerente de operaciones de RAW escribió en su cuenta de Twitter para anunciar que viene a Chile a luchar para calmar a los hinchas y así dejar contento al público nacional.

Cabe recordar que este sábado será la primera presentación de Smack Down Live en el país, a las 21:00 horas, y el domingo será la segunda. Ambos shows serán en el Movistar Arena.

My boots are packed and I’m coming for a fight. #WWESantiago, I’m headed your way. Chile, get ready…it’s #GameTime.

— Triple H (@TripleH) October 21, 2017