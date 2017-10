AJ Styles y Randy Orton se robaron el primer show de Smackdown Live en Chile

La expectación en Chile era grande entre los fanáticos de la lucha libre. La marca azul de la WWE, Smackdown, se encuentra realizando la gira por Sudamérica y en su primera jornada de presentación en Santiago, realizada este sábado, dejó contentos a todos los asistentes al evento.

A las 20:57 minutos se apagaron las luces del Movistar Arena y comenzó el show, donde AJ Styles fue el primero en salir en escena, desatando la locura de los asistentes que repletaron el recinto. El Fenomenal era una de las grandes atracciones del evento y su presencia estuvo a punto de verse frustrada, ya que este domingo será parte del PPV, TLC, y por lo mismo sólo tuvo una actuación, siendo su lugar ocupado por el legendario Triple H.

AJ Styles recibió la primera gran ovación de la jornada y junto a The New Day vencieron al equipo de The Usos y Rusev, gracias al "Codazo" del Fenomenal al ogro búlgaro.

Uno de los grandes combates de la jornada, en tanto, fue el que protagonizaron Sami Zayn y Bobby Roode, donde éste último fue el vencedor gracias a su imponente "Glorious DDT". Otra de las buenas peleas de la velada fue la de Baron Corbin contra el querido Shinsuke Nakamura, donde el actual campeón de los Estados Unidos mantuvo el campeonato. Sin embargo, el japonés fue quien se robó los aplausos.

La acción femenina estuvo a cargo de Naomi, quien junto a Becky Lynch vencieron por rendición a Tamina y Carmella. Además, Natalya defendió con éxito el título femenino ante la carismática Charlotte Flair.

El Main Event de la jornada fue entre el campeón mundial Jinder Mahal y Randy Orton, en una lucha donde el ganador era el último hombre en pie. Tras un combate que contó con silla, la destrucción de una mesa y un shinai, fue el "Maharaja" quien retuvo el título por conteo de 10. Sin embargo, tras el final de la pelea, La Víbora aplicó un RKO y se despidió del coliseo con la bandera chilena en el cuello.

Momento sublime de la jornada @RandyOrton en acción pic.twitter.com/74PculeaEO — Pedro Marín Roldán (@PedroMarinR) October 22, 2017

Una primera jornada que cumplió con las expectativas y que este domingo tendrá su despedida con la presencia de Triple H en el ring.

La cartelera y resultados del día sábado