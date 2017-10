Arsenal gana con las maravillas de Alexis Sánchez

Alexis Sánchez tuvo que esperar un mes para volver a ser titular en la Premier League. Luego de integrarse de la selección tras no clasificar a Rusia 2018, el técnico Arsene Wenger tuvo los cuidados necesarios con el chileno y recién este domingo lo volvió a utilizar en el once inicial para un partido de la liga inglesa. Y como era de esperar, el chileno no defraudó en la cómoda victoria por 5 a 2 que obtuvieron en su visita al Everton, por la novena fecha.

Pese a que el partido se le puso rápidamente cuesta arriba, luego que Wayne Rooney abriera el marcador a los 13 minutos, los Gunners supieron reponerse y terminaron goleando en condición de visita para no perderle pisada al líder del torneo, Manchester City. Los dirigidos de Arsene Wenger golpearon en los momentos precisos y así fue como se pudieron ir al descanso empatados a un tanto, tras el tanto de Nacho Monreal a cinco minutos que termine el primer tiempo.

Con la tranquilidad del empate, Arsenal salió a jugarse la vida en el segundo tiempo para conseguir una victoria más que necesitada y tuvo su premio a pocos minutos de iniciado el complemento. A los 53 minutos, Alexis Sánchez demostró su importancia y sacó un centro preciso para que aparezca Mesut Özil y defina de cabeza para marcar el 2 a 1.

El tanto que les estaba dando la victoria no hizo más que aleonar a un conjunto londinense que sumó otra gran ventaja, la expulsión de Idrissa Gana Gueye en 67 minutos. Los Gunners supieron aprovechar el hombre más que tenían en cancha y terminaron paseándose ante Everton en el Goodison Park. Así, en los minutos finales y aprovechando el cansancio de sus rivales por estar jugando con diez, los londinenses terminaron llevándose una importante victoria.

Aunque les costó concretar las ocasiones que se crearon, en los 74 minutos vino el tanto de la tranquilidad gracias a una anotación de Alexandre Lacazette. Luego, en los 90 minutos, Arsenal liquidó y lo hizo con Aaron Ramsey, quien recibió un pase milimétrico de Jack Wilshere y definió de gran forma ante la salida desesperada del arquero Pickford. El partido estaba sentenciado y el descuento de Gana Niasse, que aprovechó un fallo defensivo de los visitantes, no hizo más que maquillar el marcador.

Pero lo mejor estaba guardado para el final y tenía que ser en los pies de Alexis Sánchez. Cuando se disputaba la última jugada del partido, Maravilla tomó un balón fuera de área, encaró para hacer la diagonal, se sacó jugadores, y remató para anotar el 5 a 2 definitivo. La contundente victoria le permitió al equipo del chileno alcanzar las 16 unidades y escalar hasta el quinto lugar, aunque aún están a nueve puntos de dar caza al líder Manchester City.