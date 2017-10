Atlanta United de Carmona volvió a batir todos los récords y se metió en Playoffs de la MLS

Atlanta United no para de sorprender en Estados Unidos, con Carlos Carmona como uno de sus referentes, y con una hinchada que ha sorprendido a todos. Pese a que el equipo rojinegro perdió una oportunidad de hacer historia al ser la primera franquicia que en su debut en la Major League Soccer (MLS) hubiera logrado clasificarse en el segundo puesto y evitar la ronda inicial de los playoffs, en las tribunas batió todos los récord.

El equipo de Georgia consiguió establecer una nueva marca de asistencia en la competición de la MLS al atraer 819.404 espectadores que acudieron a los 17 partidos que disputó como local con promedio de 48.200 personas, que superaron los 44.247 que los Sounders FC de Seattle establecieron en la del 2015.

Además a nueva franquicia de la MLS también estableció la mejor marca de asistencia a un partido con 71.824 que presenciaron el duelo ante el Toronto FC, que superó a la de 70.245, que ella misma había establecido el pasado 16 de septiembre frente al Orlando City.

El equipo canadiense por su parte se erigió, al término de la trigésima tercera y última jornada de la temporada regular de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos, en el líder destacado en la Conferencia Este y con la mejor marca de todos los tiempos.

Aunque el Toronto no pudo pasar del empate a 2-2 frente a Atlanta, le bastó para conseguir el punto con el que batió la marca de todos los tiempos al llegar a los 69, uno más que los 68 que ellos mismos habían alcanzado la jornada anterior y el equipo del Galaxy de Los Ángeles logró en 1998.

Publimetro Chile Atlanta United: El fenómeno deportivo del año con sabor chileno en Estados Unidos Con Carlos Carmona como una de sus figuras, el nuevo equipo de la capital de Georgia está batiendo todos los récords de asistencia en la MLS. De la mano de Arthur Blank, su multimillonario dueño, representa el desarrollo de una ciudad que se revolucionó con el fútbol dejando todo en las tribunas del Mercedes Benz Arena.

Junto a Toronto, el New York City, con el delantero español David Villa, de 35 años, como figura goleadora destacada, consiguió el segundo lugar y quedó exento de la primera ronda de playoffs.

Mientras que el Fire de Chicago, Atlanta United, Columbus Crew y New York Red Bulls, son los otros cuatro equipos que se clasificaron a los playoffs, pero que tendrán que jugar un partido único de eliminatoria con el Fire ante los Red Bulls y el Atlanta United frente al Columbus Crew.

Dentro de la Conferencia Oeste, los que no tendrán que jugar la ronda inicial de playoffs, que comenzará el miércoles, son Portland Timbers, que acabó primero, seguido por Seattle Sounders, ambos con 53 puntos.





Publicidad





Los Whitecaps de Vancouver, el Dynamo de Houston, Sporting Kansas City y los Earthquakes de San Jose completaron las lista de los seis equipos del Oeste que van a competir en la fase final.

La primera ronda tendrá los duelos a un solo partido entre los Whitecaps y los Earthquakes, mientras el Dynamo jugará de local frente al Sporting Kansas City.

El delantero serbio del Fire de Chicago, Nemanja Nikolic, aunque no marcó en el último partido de la temporada regular, acabó como líder y ganador del botín de oro al llegar a los 24 goles.

Seguido por Villa, del New York City, que aportó un doblete, y acabó la temporada regular con 22 goles; el argentino Diego Valeri, del Timbers, fue tercero (21), mientras que el delantero venezolano, del Atlanta United, Joseph Martínez, acabó cuarto (19).

Todo el panorama de la MLS:

Resultados de la jornada 33 (última de la temporada regular):

. Domingo, 22 octubre

Atlanta United 2 Toronto FC 2

D.C.United 1 New York Red Bulls 2

Montreal Impact 2 New England Revolution 3

New York City 2 Columbus Crew 2

Philadelphia Union 5 Orlando City 1

FC Dallas 6 Los Angeles Galaxy 1

Real Salt Lake 2 Sporting Kansas City 1

Portland Timbers 2 Vancouver Whitecaps 1

San Jose Earthquakes 3 Minnesota United 2

Seattle Sounders FC 3 Colorado Rapids 0

Houston Dynamo 3 Chicago Fire 0

– Clasificación Conferencia Este:

PJ G E P GF GC Pts

y1. Toronto FC 34 20 9 5 74 37 69

x2. New York City 34 16 9 9 56 43 57

x3. Chicago Fire 34 16 7 11 61 47 55

x4. Atlanta United 34 15 10 9 70 40 55

x5. Columbus Crew 34 16 6 12 53 49 54

x6. New York Red Bulls 34 14 8 12 53 47 50

7. N.E. Revolution 34 13 6 15 53 61 45

8. Philadelphia Union 34 11 9 14 50 47 42

9. Montreal Impact 34 11 6 18 52 58 39

10. Orlando City 34 10 9 15 39 58 39

11. DC United 34 9 5 20 31 60 32

– Clasificación Conferencia Oeste:

PJ G E P GF GC Pts

x1. Portland Timbers 34 15 8 11 60 50 53

x2. Seattle Sounders FC 34 14 11 9 52 39 53

x3. Vancouver Wh. 34 15 7 12 50 49 52

x4. Houston Dynamo 34 13 11 10 57 45 50

x5. S. Kansas City 34 12 13 9 40 29 49

x6. San José Earth. 34 13 7 14 39 60 46

7. FC Dallas 34 11 13 10 48 48 46

8. Real Salt Lake 34 13 6 15 49 55 45

9. Minnesota United 34 10 6 18 47 70 36

10. Colorado Rapids 34 9 6 19 31 51 33

11. Los Ángeles Galaxy 34 8 8 18 45 67 32

y- Equipo con la mejor marca de la temporada regular

x- Los seis primeros equipos clasificados de cada Conferencia disputan la fase final.

– Clasificación de goleadores:

. Con 24: Nemanja Nikolic (SRB, Chicago Fire)

. Con 22: David Villa (ESP, New York City).

. Con 21: Diego Valeri (ARG, Portland Thimbers)

. Con 19: Josef Martínez (VEN, Atlanta United)

. Con 18: Ola Kamara (SWE, Columbus Crew)

. Con 17: Ignacio Piatti (ARG, Montreal Impact) y Bradley

Wright-Phillips (ENG, New York Red Bulls).EFE