Ídolo de la selección peruana en picada por el "Pacto de Lima": "Es una vergüenza para los chilenos"

Del "Pacto de Lima" todavía queda mucho por hablar y escribir. Ahora fue el turno de una de las glorias del fútbol peruano, José Velásquez, de opinar sobre el partido ante Colombia que está en el ojo del huracán por un posible arreglo, y que tiene a abogados chilenos reclamando ante la FIFA.

El ex defensor incaico, mundialista en Argentina 78 y España 82, no tuvo reparos en llamar "llorones" a los nacionales que fueron hasta el organismo de Zürich para quejarse.

"Honestamente, muchísima gente no está enterada sobre este tema. No creo dictamine nada al respecto (FIFA). Es totalmente ilógico que se hagan este tipo de reclamos, los culpables son los propios jugadores que desobedecieron y ahí está el resultado. Ahora que no lloren y no hagan reclamos estúpidos, porque eso es una vergüenza para todos los chilenos", dijo el histórico ex jugador a radio Bíobío.

Publimetro Chile ¿Hay esperanza? FIFA acogió reclamo chileno por el "Pacto de Lima" La Comisión de Ética del organismo domiciliado en Zurich ya cuenta con la queja, la que será derivada al Tribunal de Disciplina. Allí podría iniciarse una investigación.

Acerca de la llave de repechaje ante Nueva Zelanda, comentó que "hasta en esta instancia dependemos de nosotros mismos. Estamos preparados, más que nunca, porque estamos a dos partidos de ir a Rusia. Las chances están abiertas para ambos equipos".

Por último, el ex defensor central comentó que el ambiente en Perú es "de lo mejor, como hace 35 años atrás. Esto para mí es un gran aliciente, una vibra positiva de parte de todos nuestros compatriotas".