Kurt Angle regresó a lo grande en la WWE en una noche que encendieron AJ Styles y Finn Bálor

Kurt Angle fue la gran estrella de TLC, el evento PPV de Raw en Minneapolis, Minnesota, en un esperado regreso a la mejor lucha libre del mundo tras 11 años fuera de la empresa.

El "héroe olímpico" lideró a The Shield (Seth Rollins y Dean Ambrose) en su victoria sobre el grupo de The Miz, Kane, Braun Strowman, Cesaro y Sheamus.

Angle, de 48 años, vivió todas las caras de la moneda, e incluso tuvo que ser retirado en un momento tras un ataque salvaje de Strowman. Sin embargo, regresó ante la emoción del público y le dio la victoria a su equipo.

Fue el retorno del histórico Angle, que debió reemplazar en este evento a Roman Reigns, que no pudo ser parte de la jornada por una enfermedad, que no fue detallada por WWE.

Bálor y Styles brillaron

En tanto, AJ Styles y Finn Bálor dieron un show notable anoche, en una pelea espectacular donde ambos brillaron en el ring. Los ex líderes del Bullet Club en Japón, antes de llegar a WWE, se robaron la atención de todos en una lucha de alto contenido técnico.

El ganador fue Bálor, que tras la pelea se saludaron con el gesto "Too Sweet", que era la marca del grupo "The Kliq" que integraban Triple H, Shawn Michaels, Kevin Nash, Scott Hall y X-Pac en el grupo "The Kliq".

Los resultados de la jornada: