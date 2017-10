Ronald Fuentes confirmó interés de la U por Yeferson Soteldo: "Lo estamos siguiendo"

Uno de los jugadores que más llama la atención en el fútbol nacional es el venezolano Yeferson Soteldo, quien con sus 20 años tiene como pergaminos haber jugado una final mundial Sub 20 y ser uno de los líderes del recambio de la selección vinotinto.

El volante de Huachipato es tentado por varios clubes para cambiar de camiseta, y uno de ellos es Universidad de Chile, club que confirmó el interés en sus servicios, según ratificó el gerente deportivo de Azul Azul, Ronald Fuentes.

"Lo estamos siguiendo, pero como a muchos más. No hemos conversado con nadie de Huachipato y estamos viendo qué es lo que va a querer Guillermo (Hoyos) en los puestos a reforzar", dijo en primera instancia el ex defensor central.

Fuentes no se quedó ahí, porque agregó sobre costo del llanero, cercano a los 5 millones de dólares, que "no hemos hablado. No sé cuál es su costo, en cuánto lo tiene tasado Huachipato. Pero primero tenemos que sentarnos a conversar con Guillermo cuando pase toda esta vorágine de partidos, para ver en qué puestos vamos a reforzar… Pero es una de las alternativas que tenemos, tanto del medio local como extranjero".

No "blindarán" a los juveniles

Otro tema de los que trató el directivo fue el gran nivel de los juveniles azules, por ejemplo Yerko Leiva y Nicolás Guerra, quienes empiezan a despertar el interés de equipos internacionales, sobre lo que tuvo palabras certeras Fuentes.

"No podemos blindar a los jugadores jóvenes. El fútbol es muy moderno, muy dinámico, muy actual, de momentos. La idea es que puedan estar un tiempo largo por nosotros, pero también si hay una muy buena oferta para el jugador, no los vamos a restringir por tenerlos acá, y que no puedan generar los recursos que los puedan asegurar a futuro en lo económico. Mientras eso no pase, queremos aprovecharlos al máximo", sentenció.

La vuelta de Guzmán Pereira

Por último, Fuentes habló del regreso del volante uruguayo Ricardo Guzmán Pereira, cuyo pase le sigue perteneciendo a la U, por ende cuando se acabe su préstamo a fin de año tiene que volver.

"Vuelve Guzmán Pereira del préstamo en diciembre. Es un extranjero que si no tiene club, vamos a tener que mantenerlo en el plantel, hay que ver… ha hecho una muy buena campaña con Peñarol, entonces hay que analizar con Guillermo sobre cuál va a ser la situación de él", afirmó.