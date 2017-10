Vidal y Alexis recibieron prestigiosos y también curiosos votos para el premio The Best

Cristiano Ronaldo ganó por segundo año consecutivo el premio The Best que entrega la FIFA y lo hizo por paliza. Seleccionado por los capitanes, entrenadores y un periodista de todas las asociaciones del máximo organismo del fútbol mundial, el portugués sumó el 43,19% de las votaciones, superando ampliamente a Lionel Messi (19,25%) y Neymar (6,97%), los otros dos finalistas que completaron el podio para competir por el galardón a mejor jugador del año.

Dentro de esta disputa y antes de llegar a los tres mejores, la FIFA seleccionó 55 jugadores para que compitan por el cetro que se entregó este lunes. En este primer listado aparecieron Alexis Sánchez y Arturo Vidal, quienes fueron destacados por sus buenas actuaciones a nivel de clubes, pero no pudieron pasar el corte final y recibieron 16 y 21 puntos, respectivamente.

Mientras el delantero chileno tuvo curiosas y desconocidas votaciones, incluyendo, entre otros, al capitán de Bután (Karma Shedrup), China Taipéi (Chen Yi-Wei), y el técnico de Turkmenistán (Hojageldiyev Yazguluy), el mediocampista recibió el apoyo de sus compañeros de Bayern Munich, siendo incluido como tercera opción (1 punto) en la papeleta de Manuel Neuer y en el segundo lugar (3 puntos) de Robert Lewandowski.

Además, el Rey tuvo el apoyo del técnico de México, Juan Carlos Osorio, el capitán de Rusia, Igor Akinfeev, el ex DT de Ecuador, Gustavo Quinteros, siendo destacado en más de una ocasión como segunda alternativa, superando al propio Cristiano Ronaldo o Lionel Messi.

En la votación para The Best, Juan Antonio Pizzi y Claudio Bravo, como técnico y capitán de Chile, respectivamente, podían emitir sus preferencias, pero no lo hicieron. Caso contrario fue el del periodista chileno Danilo Díaz, quien puso en sus preferencias a Cristiano Ronaldo en el primer lugar, seguido de Lionel Messi y Toni Kroos.

