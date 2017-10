Agente de Soteldo e interés de la U: "Es de un perfil apetecible, hay pocos jugadores de su estilo"

El gerente deportivo de Azul Azul, Ronald Fuentes, reconoció que están siguiendo a la figura de Huachipato, Yeferson Soteldo, de cara a la próxima ventana de transferencias del fútbol chileno. A pesar de que el jugador está tasado en 5 millones de dólares americanos, en Universidad de Chile se quieren reforzar de buena manera para enfrentar la Copa Libertadores 2018 y no han perdido la esperanza de poder contar con él, por lo que no lo sacan de su lista de jugadores a contratar.

Pese a eso, el representante de la joven estrella venezolana, Sebastián Cano, calificó de "rumores" las especulaciones que han rodeado a un posible traspaso de su jugador a la U, River Plate de Argentina o Gremio de Brasil, pero entrega a El Gráfico Chile las principales características que lo hace estar en la mira de varios clubes.

Publimetro Chile Ronald Fuentes confirmó interés de la U por Yeferson Soteldo: "Lo estamos siguiendo" El gerente deportivo de Azul Azul ratificó que el volante venezolano está en la carpeta de posibles refuerzos, aunque recalcó que aún no hablan con Huachipato.

"Son todos rumores. Yeferson es de un perfil apetecible, hay pocos jugadores de su estilo hoy en día. Ese potrero que tiene, ese atrevimiento, la desfachatez dentro del juego, esa irreverencia se ha perdido en el fútbol actual, donde todo es mecanizado, y un jugador de esas características brilla y cuando hay brillo hay interés", indicó Cano a este medio.

"Me parece una falta de respeto para la institución, para los compañeros de equipo y para el cuerpo técnico que se hable de esto ahora. Es un tema del que no hablaré porque yo estoy acá (en Concepción) para darle confianza, darle cariño, estar 15 días con el jugador y ahora me reuniré con la junta directiva por otros temas", añade el agente al ser consultado por la opción de ir a la U.

Por otra parte, el integrante de la agencia venezolana Seca Sports explica que ha tratado de abstraer a Soteldo de lo que puede llegar a ser su futuro, y revela que el futbolista de 20 años sólo quiere conseguir un título con el cuadro de Talcahuano antes de partir.

"Lo único que nos concentra es la opción de obtener un título. Cuando termine el campeonato vendrán los contactos formales, como es normal, se abre el mercado y ahí uno toma la decisión. Él está en un club donde lo tratan con cariño, el equipo juega en función de él y aprendió a cambiar la velocidad del fútbol que tenía en Venezuela y se adaptó al buen nivel de Chile. Estamos muy contento con eso", cerró Cano.