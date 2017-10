Federer comienza arrasando en "su" casa y sueña con el Nº1 de 2017

El suizo Roger Federer, número 2 del ranking mundial de la ATP, empezó en el torneo de tenis masculino de Basilea, su ciudad natal, con una victoria fácil (6-1, 6-3) sobre el estadounidense Frances Tiafoe (N.76), este martes en la primera ronda de esta cita de categoría ATP 500.

Federer, siete veces campeón del torneo, no tuvo ningún problema frente a un rival que participaba con una invitación (wild card) y que en el US Open sí le había hecho sudar, antes de que el suizo se impusiera en cinco mangas, por 4-6, 6-2, 6-1, 1-6 y 6-4.

A sus 36 años, Federer está buscando en el final de temporada arrebatar el primer puesto del escalafón al español Rafael Nadal. Este lunes apenas separaban a ambos 1.960 puntos, pero el suizo esperar conseguir las 500 unidades que da este torneo para acortar diferencia.

Un título en Basilea acercaría a Federer al español, antes de las dos últimas citas importantes del circuito, el Masters 1000 de París-Bercy y el Masters ATP de final de temporada en Londres.

