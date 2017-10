Fin de una tradición: Milan y Adidas terminan su relación de 20 años

Golpe total en el fútbol europeo, ya que el poderoso AC Milan de Italia y el gigante alemán Adidas decidieron finalizar su relación de común acuerdo, en un contrato de patrocinio que les unía desde hace 20 años.

"El Milan y Adidas decidieron conjuntamente poner fin de manera anticipada, desde el final de la temporada 2017/2018, al contrato de patrocinio que los ligaba", indicó el club milanista en un comunicado.

Adidas era el proveedor de ropa deportiva del club desde 1998, temporada en la que conquistaron la Serie A italiana. Ambas partes habían llegado a un acuerdo para renovar su vínculo en 2013 por 10 años, por 235 millones de dólares.

Según la prensa italiana, Milan habría llegado a un acuerdo con Puma, la otra gran marca alemana, para que se convierta en su nuevo patrocinador de la indumentaria.

El elenco rossonero pasa por uno de los peores momentos de su historia, ya que no ha terminado entre los mejores seis de la Serie A italiana en las últimas cuatro temporadas.

En abril fue comprado por el empresario chino Li Yonghong, dio un golpe importante en el último mercado de fichajes, gastando 230 millones de euros, sin embargo la campaña actual ha sido un fracaso total: marchan 11º en nueve fechas.

#ACMilan has mutually agreed with @adidasfootball to prematurely terminate their technical sponsorship deal.https://t.co/evEgkdAyPT

— AC Milan (@acmilan) October 24, 2017