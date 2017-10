La NBA despertó la furia de Stephen Curry

El astro Stephen Curry, con 29 puntos, y el también estelar Kevin Durant, con 25, unieron fuerzas este lunes en la NBA para que los campeones Golden State Warriors derrotaran a Dallas Mavericks por 133-103.

Curry marcó cinco triples y lanzó 13 tiros libres, luego de haber sido multado con 50.000 dólares por lanzar su protector bucal a los árbitros en el último minuto contra Memphis Grizzlies en la jornada del domingo, en una dolorosa derrota de los monarcas.

Esto despertó la furia de Curry, que no ha tenido un buen arranque de campaña al igual que los dirigidos por Steve Kerr, y este lunes brilló como en sus mejores tiempos liderando a los Warriors.

Por su parte, Klay Thompson aportó 21 puntos al triunfo de los campeones defensores, que tienen marca de 2-2 en el inicio de esta larga campaña.

Por los Mavericks, que no han ganado aún en este año y tiene marca de 0-4, se destacaron Wesley Matthews, con 19 puntos, y Harrison Barnes, ex Golden State, con 13 tantos.

Steph (29) and Durant (25) power the @warriors to road win! #DubNation pic.twitter.com/CUT72dNsMN

— NBA (@NBA) October 24, 2017