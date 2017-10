Tite volvió a recordar la pelea con Gary Medel

El partido de Brasil con Chile, disputado el pasado 10 de octubre en el Allianz Parque de Sao Paulo, prometía ser candente y cumplió con los pronósticos. Con una Roja que buscaba la clasificación al Mundial de Rusia 2018 en la última fecha de las Clasificatorias, las revoluciones estaban a mil y así quedó claro en el entretiempo, cuando se vivió una discusión entre el técnico del Scratch, Tite, y Gary Medel.

El DT de los brasileños acusó al Pitbull de sacarles la madre y no dudó en responderle, generando una discusión que no pasó a mayores y que tuvo que ser separada por Juan Antonio Pizzi. Pero su reacción lo hizo meditar y contó nuevos detalles de la conversación que tuvo con sus dirigidos tras el encontrón con el chileno, pidiéndole que no sigan el ejemplo y que se cuiden en el segundo tiempo para evitar una tarjeta que pudiesen arrastrar hasta el Mundial.

"Yo fallé. En el entretiempo, cuando íbamos saliendo, Medel ofendió a nuestras madres. Cuando nosotros estábamos saliendo nos provocó y lo apunté para decirle 'con las madres no'. Pizzi separó y alejó a todos. Cuando tuve el momento de conversar con ellos, con mis jugadores, les dije que había fallado, que había caído en la provocación. Después les dije que estaba errado y les prometí que si ellos volvían a insultar a nuestras madres o cualquiera, yo no iba a reaccionar", dijo el técnico en conversación con el programa "Bem, amigos" de SporTV.

"Si ellos nos provocan, si el árbitro no cobra, si nos hacen faltas, tenemos que ser más fuertes y absorber todo, no seguir el ejemplo del técnico. Hubo momentos de provocación, pero hay que saber trabajar sobre presión, hay que soportar. Ellos me retribuyeron y no reaccionaron, estaban concentrados. Quedaba poco para la Copa del Mundo y no podíamos tener tarjetas amarillas", concluyó el técnico para referirse al incidente que vivió con Gary Medel.