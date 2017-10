Buonanotte saca la voz y aclara: "Nunca se me pasó por la cabeza dejar la UC"

En medio de los difíciles días que vive Diego Buonanotte por el delicado estado de salud en el que se encuentra su padre tras sufrir un accidente cerebrovascular, aparecieron algunos rumores que indicaban que, incluso, estaba evaluando rescindir su contrato con Universidad Católica para así quedarse en Argentina acompañando a su progenitor. Ante ello, el propio mediocampista aclaró que no contempla acabar de forma anticipada su vínculo con la Franja.

"Estoy en Argentina, con el permiso del club y con todas mis ganas de estar con mi familia y estar apoyando a mi papá en este momento que sufrió un cerebrovascular. Se encuentra en un estado muy delicado", explicó Buonanotte, en declaraciones difundidas por Cruzados, en las que recalcó que "con respecto a la posible desvinculación que estaría analizando, aprovecho de decir que no es así, nunca se me pasó por la cabeza dejar el club, estoy en contacto permanente con la gente del club".

El ex River Plate comentó que "toda la gente del club me ha escrito, estoy súper agradecido, también estoy en contacto permanente Mario (Salas) que me escribe siempre para saber cómo estoy. Hablo con el Tati Buljubasich casi todos los días y mis compañeros me escriben para saber en qué situación me encuentro y en qué situación se encuentra mi padre". Por ello, insistió que "jamás se me ha pasado por la cabeza evaluar una situación como dejar el club".

El campeón del Apertura 2016-2017 con la UC expresó su "agradecimiento por el apoyo, el cariño y la tranquilidad que me han transmitido desde el club para que en este momento me dedique sólo a mi familia que es la prioridad. Eso habla de lo que es Católica, es una gran familia. Más allá de deportivo, lo que más me ha sorprendido de Católica es eso, porque en el fútbol no existe tanto la parte humana, todo es éxito, pero Católica tiene eso y que para mí es lo que más vale".

Finalmente, Buonanotte le dedicó unas palabras a los hinchas. "He reicbido apoyo de todo Católica y cuando digo todo Católica es la afición, los compañeros, el cuerpo técnico, la gente que trabaja en el club, el directorio, todos. Católica es una gran familia y estoy feliz de estar en este club. Quiero pedirle a la gente que ojalá el fin de semana vayan al estadio a alentar, tenemos un partido importante y confío en todos mis compañeros, nos vamos a quedar con este clásico", dijo.