LeBron James mostró toda su clase para darle el triunfo a Cleveland ante Chicago

En otra noche como armador, el astro LeBron James brilló con 34 puntos para guiar a los finalistas Cleveland Cavaliers en una victoria este martes en la NBA sobre Chicago Bulls con marcador de 119-112.

Las alineaciones de los Cavaliers estan cambiando a diario, su nivel defensivo es alarmante, sus comienzos lentos son desconcertantes y el base titular está lesionado: aunque Cleveland tiene importantes problemas, LeBron lo minimiza todo y los lleva al triunfo.

El estelar jugador agregó 13 asistencias, incluyendo un servicio espectacular por detrás de la espalda de Jae Crowder para un triple, durante una ofensiva de su equipo de 15-3 en el tercer cuarto.

Los Bulls hicieron todo lo que pudieron, pero LeBron hizo mucho más de lo normal para opacarlos. "Estás jugando contra el mejor jugador del planeta", dijo después del partido el entrenador de Chicago, Fred Hoiberg.

El ala-pívot Kevin Love dio un aporte al triunfo de 20 tantos y 12 rebotes, y el veterano Dwyane Wade, quien pidió al entrenador de los Cavs, Tyronn Lue, que lo sacara de la alineación titular, salió de la banca y agregó 11 cartones.

Cleveland perdía 92-91 entrando al último cuarto antes de que Love lograra un triple y Kyle Korver otro con un par de esos disparos con 33 segundos por jugar.

James, tal vez el único jugador capaz de jugar en cualquier posición, brilló en la anotación y en la distribución, sumando otra actuación estelar a un palmarés desbordante de ellas.

