Marcelo Díaz no abandona a la Roja: "No soy tan niñita para dejar de luchar por algo que tanto quiero"

Una de las polémicas más grandes que tuvo que enfrentar Juan Antonio Pizzi ante de la eliminación de Chile del Mundial de Rusia 2018 fue dejar fuera de la convocatoria a Marcelo Díaz de la doble fecha ante Ecuador y Brasil.

Tras algunas semanas de esa situación, el volante nacional repasó su ausencia en esa trascendental fase de la Selección, que a la postre quedó fuera de la Copa del Mundo, y descartó un malestar mayor con la figura del ex técnico de Chile.

"No tengo nada en contra de nadie, si el "profe"tomó esa decisión, sus razones tendrá y hay que respetarlas. Tengo que seguir entrenando y jugando de buena forma para estar en la selección nuevamente", afirmó Díaz en conversación con Fox Sports.

Con respecto a la continuidad de la selección, ahora que Juan Antonio Pizzi ya no está al mando del equipo, el volante de Pumas de México afirmó que está dispuesto a regresar a la Roja en el corto plazo.

"Nunca voy a renunciar a la selección, salvo que no me citen más. No soy así, no soy tan débil, no soy tan 'niñita' como decimos en Chile para dejar de luchar por algo que tanto quiero", apuntó Carepato.