¿Pizzi a la UC? Así escapó Macanudo en 2011 tras perder la increíble final contra la U

Universidad Católica atraviesa una severa crisis deportiva en cuanto a sus resultados y por ello la continuidad del actual director técnico Mario Salas, quien tiene contrato hasta fines de 2018, ha sido puesta en entredicho. En ese mismo contexto, en el horizonte cruzado ya se han sido lanzados distintos nombres de posibles sucesores del Comandante: el último en aparecer es el de Juan Antonio Pizzi, recientemente cesante tras su fracaso con la Roja rumbo a Rusia 2018.

De acuerdo a La Tercera, Macanudo es una carta que gusta en la UC debido a su buen paso por el el club entre 2010 y 2011, cuando logró un título nacional y alcanzó los cuartos de final de la Libertadores 2011. Según el citado medio, la directiva de la Franja aún debe sentarse a evaluar a fin de año la situación contractual de Salas, pero al mismo tiempo ya hay un sector que contempla hacer un esfuerzo económico para tentar al DT ganador de la Copa América Centenario.

Pero además del difícil escenario económico, un posible retorno de Pizzi a San Carlos de Apoquindo se complica al tomar en cuenta su mala salida del club a mediados de 2011 y el mal sabor que aquello dejó en los hinchas. Es preciso recordar: el último partido que el santafesino dirigió como entrenador de Católica fue la fatídica final de vuelta del Apertura 2011, el 12 de junio de dicho año, cuando una irreconocible UC perdió 4-1 ante la U (había ganado 2-0 la final de ida) y vio esfumarse el primer bicampeonato de su historia.

Publimetro Chile Pizzi dijo adiós a la Roja: "Deben elegir la mejor opción, yo me descarto" El seleccionador nacional, quién finaliza contrato, anunció que no seguirá tras la dura caída y eliminación del Mundial ante Brasil.

La postura triunfalista con la que el plantel cruzado llegó a aquel lance en el Estadio Nacional -marcada por el controvertido cotillón del PF Jorge Fleitas- hizo que el dolor de perder una final ante el archirrival fuera aún más fuerte. Había que reponerse y Pizzi lo entendió así, por lo mismo se comprometió a seguir al mando del elenco de Las Condes, respetando su contrato que tenía vigencia hasta 2012. Pero en medio del descrito duelo, Macanudo sorprendió y tomó la vía de escape.

Amparado en una cláusula, el Pichichi de la Liga de España 1995-1996 optó por dejar su compromiso en la precordillera y emigrar a su querido Rosario Central en Argentina.

"Para nosotros esto ha sido sorpresivo. Hemos conversado con él en días recientes y nos ratificó su trabajo con nosotros. Entendemos las razones que pudiesen existir para que se vaya, estamos agradecidos de su desempeño y trayectoria en el club", explicaba al respecto el entonces presidente de Cruzados Jaime Estévez, el 23 de junio de 2011 en una conferencia.

Seis días después de aquellas declaraciones ante la prensa por parte del timonel estudiantil, Pizzi daba su conferencia de presentación en Central. "Puede que la gente en Católica no lo entienda, pero Rosario es muy importante para mí y era difícil rechazar la opción por eso", expresó, argumentando que "el único detalle que no pesó en esto fue el económico. Incluso la mayoría de los puntos al dejar la UC son negativos, pero hay uno que tiene que ver con lo emocional, que es más fuerte. Es difícil de explicar y entender".

Tiempo después, el 18 de febrero de 2013, en su condición de técnico de San Lorenzo, el ex artillero dijo lo siguiente sobre la UC en una entrevista: "Yo le tengo cariño al club, aún converso con alguna gente de ahí. No terminamos bien en Católica, pero de mi salida de ahí no me quedé sólo con ese recuerdo. Hicimos una buena Copa Libertadores y, bueno, no pudimos conseguir el bicampeonato, cuando perdimos en la final con la U, que fue mi último partido en Chile".