¿Sacarán ventaja? Unión Española no saldrá de Santiago en lo que queda del Transición

A cinco fechas del final del Torneo de Transición, Unión Española cuenta con una pequeña ventaja respecto a los otros candidatos al título. El conjunto hispano no saldrá de Santiago en lo que resta de campeonato, aunque el fixture no es tan auspicioso, pues aún deben enfrentar a otros tres aspirantes a la corona.

Y es que si bien los dirigidos por Martín Palermo no tendrán un desgaste por viajar a regiones como el resto de los candidatos, sí tendrán duros enfrentamientos contra equipos que pelean en la parte alta de la tabla.

Esto porque los rojos de Santa Laura deberán medirse contra Colo Colo como visitante (12ª fecha), ante Audax también como forastero (14ª fecha) y en la última fecha cerrarán frente a Everton en Independencia.

Ante este panorama, en el plantel hispano descartan que el hecho de no moverse de Santiago les juegue a favor. "No nos favorece para nada, independiente que no nos podamos mover de acá tenemos partidos muy complicados, partiendo por Iquique, luego viene Colo Colo en su cancha, que siempre impone, después Audax, un rival directo. No salir de Santiago no es una ventaja, son cinco finales y tenemos que estar mentalizados en eso”, aseguró el delantero Carlos Muñoz.

Los 5 duelos que le restan a Unión en el Transición

11ª fecha: vs. Iquique (L)

12ª fecha: vs. Colo Colo (V)

13ª fecha: vs. Temuco (L)

14ª fecha: vs. Audax Italiano (V)

15ª fecha: vs. Everton (L)