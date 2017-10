La confianza de Fuenzalida para el Clásico Universitario: "Para mí los favoritos somos nosotros"

Con dos realidades muy distintas llegan la U y la UC al Clásico Universitario correspondiente al torneo de Transición. El cuadro azul, vigente campeón, llega peleando en la cima de la tabla y con la fresca clasificación a la final de Copa Chile, mientras que el elenco cruzado llega en medio de una fuerte crisis deportiva que apenas los tiene luchando por una clasificación a una copa internacional.

Y con el ingrediente que la U hará de local en el Estadio Nacional, sería lógico entregarle el favoritismo a los de Ángel Guillermo Hoyos, sin embargo José Pedro Fuenzalida piensa que la Franja corre como favorito.

"Para mí los favoritos somos nosotros, tengo plena confianza en mi equipo, lo que estamos haciendo me da confianza para salir a la cancha. Tengo la convicción que tenemos un muy buen equipo y que podemos sacar un resultado positivo", dijo el Chapa en conferencia de prensa.

En su argumento, el seleccionado nacional estableció que "tenemos la presión de estar en Católica y tenemos que ganar todos los fines de semana. Tenemos que asumir la responsabilidad de ir al Nacional a ganar".

Por lo mismo, el ex Boca Juniors cree que la UC debe asumir el protagonismo el domingo en Ñuñoa, ya que "tenemos una forma clara de salir a buscar los partidos, no podemos especular, no tenemos el equipo ni la forma para especular, la única forma que tenemos es intentar atacar y presionar al rival. Tratar de tener la pelota y manejar el partido".

Finalmente, Fuenzalida respaldó el trabajo de Mario Salas a cargo de la Franja, pese a los negativos resultados durante el segundo semestre de 2017 que incluyen la pésima campaña del Transición.

"El mensaje siempre es el mismo, obviamente los resultados te van condicionando en el estado de ánimo, pero nosotros siempre trabajamos de buena manera, intentando hacer lo mejor y trabajando en la semana lo que podemos vivir el fin de semana", comentó.