Federer y Del Potro no paran de ganar en Basilea

El suizo Roger Federer, ídolo local y número 2 del mundo, y el argentino Juan Martín Del Potro, número 19 y reciente campeón en Estocolmo, se clasificaron este jueves para los cuartos de final del torneo ATP 500 de Basilea.

Federer mostró autoridad frente al 40º del mundo, el francés Benoît Paire (6-1, 6-3), al que despidió en menos de una hora de partido, dando una verdadera clase de tenis.

El veterano suizo está en busca de su octavo título en Basilea, su ciudad natal. En los cuartos de final jugará contra el francés Adrian Mannarino (28º) o el joven canadiense Denis Shapovalov (49º).

