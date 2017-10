Hoyos feliz con sus jugadores: "El plantel derrochó energía para sacar un resultado difícil"

El técnico de Universidad de Chile, Guillermo Hoyos, analizó la derrota 1-0 de su equipo frente a Deportes Antofagasta por Copa Chile, pero celebró la clasificación a la final del certamen, luego del marcador global 2-1 que terminó favoreciendo a su equipo.

Fiel a su estilo, el entrenador argentino elogió el trabajo de su escuadra en la cancha del estadio Calvo y Bascuñan, sobre todo luego de las lesiones de Fabián Monzón y Francisco Arancibia que obligaron a cambiar la idea futbolística que tenía el DT en el terreno de juego.

"En el primer tiempo se manejó bien el partido. Sabíamos que ellos tenían que proponer y eso nos dejó un desgaste físico importante porque los partidos contra ellos siempre han sido intensos,. De ahí nos encontramos con emergencias que no las teníamos pensadas como fatigas importantes de Fabián, de Gonzalo (Jara) y diferentes cosas que nos lleva a corregir en la cancha", indicó Hoyos sobre su análisis del partido.

"Con ese escenario, los chicos derrocharon energía y pasión para sacar un resultado que no era fácil, para ver cómo podíamos crecer en el ataque, así que quiero elogiar al equipo por este derroche de energía tremendo y dejarme dirigirlos, que es un honor", añadió el técnico azul.

Por otra parte, y defendiéndose de las críticas, Hoyos dijo que no siente que tenga deudas en el juego que propone para la U y además señaló lo complicado que quedan físicamente para el Clásico Universitario de este domingo ante Universidad Católica.

"Yo no tengo deudas, yo dejo el alma en cada partido, la deuda sería si no viniera al campo con energías y ganas de ganar, pero yo he dejado todo en todos los partidos", señaló Hoyos con molestia.

"La Católica es importante como club así que será un partido intenso, aunque nosotros tenemos nuestra pequeña clínica por lo que veremos cómo salimos de la terapia estos días y veremos con quien contar al mil por mil. Esperemos en estos días ver qué pasa con la recuperación", cerró.