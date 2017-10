Leonidas Vial dispara ante críticas por venta de CDF: "Yo no oigo mucho a ese señor de Aníbal Mosa"

La interna de Blanco y Negro es un hervidero. La distancias y la nula relación entre Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria, y Leonidas Vial, líder de la oposición en la mesa, se agudiza cada día más.

Ahora, la guerra entre ambos directores de ByN tuvo a la venta del Canal del Fútbol como escenario. Ayer, durante la presentación de la nueva camiseta del Cacique, el empresario puertomontino criticó la demora de la venta del principal activo del fútbol chileno.

"Lamentablemente no tengo información oficial de lo que está ocurriendo, yo he pedido una reunión con Arturo Salah para que nos diga los montos y los tiempos, ha pasado mucho tiempo y no tenemos mucha información de lo que ha salido en la prensa”, criticó Mosa.

Y precisamente, su archirrival en el directorio albo, Leonidas Vial, quien también es parte de la comisión CDF, tuvo palabras para las críticas que han surgido por el aplazamiento de la fecha de recepción de las ofertas por la cesión de los derechos de transmisión.

"Se está haciendo todo lo mejor posible, qué más te puedo decir. En este tipo de temas tengo que guardar absoluta confidencialidad y si se ha demorado es por cosas administrativas, hay mil detalles y un montón de cosas que ir acomodando con los abogados", declaró Vial en contacto con El Gráfico Chile.

Sobre las críticas de parte de Aníbal Mosa, Vial fue tajante. "Mira, la verdad es que yo no oigo mucho a ese señor de Mosa. Que diga que se está demorando, me da lo mismo. Lo que se hace o no, siempre es criticado, y yo lo único que quiero y todos queremos es que salga todo bien", disparó.

El futuro del CDF está en su recta final. La ANFP dio plazo hasta el 24 de noviembre para la recepción de las ofertas definitivas por la estación.