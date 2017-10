Pizzi salió en defensa de los seleccionados: "No es un camarín inmanejable"

El ex técnico de la selección chilena, Juan Antonio Pizzi, entregó su último informe a la ANFP sobre su proceso del camino al Mundial de Rusia 2018. El ex seleccionador arribó a Santiago este jueves para reunirse con el directorio de la Asociación del fútbol chileno y ahí explicó las razones deportivas que llevaron al fracaso de Chile en las Clasificatorias sudamericanas.

Junto a ese documento, que contó con 400 fichas de los jugadores, el entrenador argentino publicó una carta abierta donde sale a desmentir los trascendidos que hablan de indisciplinas cometidas por los jugadores de la Roja en las concentraciones durante las Clasificatorias, o en la preparación a las Copas internacionales que disputó el DT con la Roja.

"Les puedo asegurar a los hinchas chilenos que todos los jugadores que han estado bajo nuestra dirección durante este proceso, han demostrado un nivel de compromiso altísimo y un profesionalismo a la altura de lo que merece la selección de Chile, tanto en Pinto Durán como en todos los viajes y largas concentraciones que hemos tenido en Sudamérica, Estados Unidos, China y Rusia", escribe Pizzi en su extensa carta publicada por la ANFP.

"El de Chile no es un camarín inmanejable, como han dicho algunos. Desde que llegamos y hasta el último partido con Brasil han sido buenos compañeros y se han llevado muy bien", añade el estratega argentino.

Copa Confederaciones: la culpable

Por otra parte, Pizzi hizo una autocrítica de su trabajo en la selección chilena y también explicó que la participación en la Copa Confederaciones 2017, los perjudicó como equipo pensando en clasificar al Mundial.

"A la luz de lo que sucedió, nuestra participación en la Copa Confederaciones terminó condicionando nuestra preparación para la penúltima fecha clasificatoria y asumo la responsabilidad por eso. Cuando tomé la decisión de asistir con un equipo estelar, fue por el afán de competir porque creo que en la competencia está la base del progreso. Teníamos datos fisiológicos duros suficientes para creer que la recuperación sería suficiente", indica.

"Las razones de no clasificación al Mundial son deportivas y en ellas son el principal responsable. Somos muy autocríticos. Logramos un alto nivel y mucha solidez en Copa América y Copa Confederaciones. No pudimos lograr esa misma consistencia en las Eliminatorias. Estoy consciente de que el objetivo más importante era clasificar al Mundial y soy el primer responsable de esta gran desilusión que no olvidaremos", cerró.

Revisa aquí la emotiva carta de Pizzi para despedirse de su cargo como seleccionador de Chile