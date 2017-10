Dejen al Rey tranquilo: medio alemán involucra a Vidal en incidente en una discoteque

No puede ser. Otra vez Arturo Vidal es involucrado en un acto extradeportivo. Esta vez fue en Alemania, donde medios germanos dan cuenta de un supuesto incidente en una discoteque de Munich.

El conocido medio alemán Bild asegura que el volante estuvo involucrado en una "pelea" en el centro nocturno Crown's Club de la ciudad muniquesa, junto a su hermano Sandrino y un grupo de amigos el pasado 16 de septiembre.

El hecho habría ocurrido tras la goleada 4-0 del Bayern sobre Mainz y el diario sensacionalista cuenta que "los invitados indicaron que Vidal y su hermano Sandrino celebraron con amigos en el área VIP. Varios miembros del grupo estaban bajo los efectos del alcohol. Se lanzaron vasos, se subieron a las mesas y hubo burlas contra los presentes".

"Cuando la seguridad del club quiso calmar la situación, Vidal y sus amigos se volvieron agresivos", sentencia el mismo medio.

Sin embargo, en declaraciones al medio TZ de Alemania, el dueño del centro de diversión defendió a Vidal, indicando que él no tuvo participación en estos actos y que no lanzó objetos ni agredió a nadie. "Las acusaciones contra Vidal no han sido probadas", indican desde tierras germanas, aunque confirman que un ciudadano turco-alemán resultó con lesiones menores.

Además, el Bayern y el propio jugador no han querido mencionar alguna palabra sobre esta situación.