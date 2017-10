Bielsa la pasa mal en Francia: "Mi sufrimiento fue utilizado para ridiculizarme"

Marcelo Bielsa no pasa por el mejor momento de su carrera en el Lille de Francia y eso se nota. Apenas seis puntos de 30 posibles tienen a su equipo en el descenso y por si eso no fuera poco el próximo domingo reciben a uno de los grandes: Olympique de Marsella,

"Estoy seguro de que nadie sufre tanto como yo con esto", señaló el argentino en la conferencia de prensa de la mañana de este viernes, quien también se refirió a la presión que siente en su puesto.

Además, se quejó de que "las expresiones de mi sufrimiento fue utilizado para ridicularizarme. Pero los sentimientos posteriores a los partidos los neutralizo, para poder proponer soluciones a nuestros problemas".

"Los resultados pesan a la hora de emitir un juicio sobre un entrenador. No puedo no sentir la inestabilidad, eso sería un acto de omnipotencia e inapropiado. He recibido y recibido humillaciones constantes que exigen humildad. Ese desprecio hacia mis capacidades está ligado a la falta de resultados", expresó el rosarino.

El Lille sufrió el miércoles para clasificarse a octavos de final de la Copa de la Liga francesa, teniendo que recurrir a la tanda de penales para eliminar a un equipo de segunda división, el Valenciennes.

A pesar de que la continuidad del técnico no depende del resultado de este domingo, si es necesario que el Lille empiece a ganar para salir de la zona de descenso o las posibilidades de que Bielsa termine la temporada en Francia son mínimas.