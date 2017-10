Claudio Bravo cuenta su secreto para atajar penales: "Debes hacer sentir nervioso al pateador"

El arquero nacional Claudio Bravo fue la gran figura en la clasificación de Manchester City a los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa donde enfrentarán a Leicester City. El capitán de la selección chilena atajó dos lanzamientos penales en la definición ante Wolverhampton y durante los 120 minutos tuvo un extraordinario cometido.

Bravo ha enfrentado seis definiciones desde los 12 pasos y ha ganado cinco. En todas, al menos, ha atajado un penal. Por lo mismo, el guardameta se confesó con el diario Manchester Evening News y reveló sus secretos para contener penales.



"Creo que es una mezcla de cosas. Primero, tienes que entrenarlo. Segundo, debes analizar a los jugadores oponentes que usualmente patean penales", dijo Bravo al medio.

"Finalmente, hay un factor clave para mí, que es sentirme fuerte en una situación difícil e intentar hacer sentir nervioso al pateador. Creo que ese es el desafío y no creo que puedas entrenar esas cosas. Es parte de tus habilidades naturales", agregó.

Por último, Bravo aseguró que "siempre me he sentido confiado. En mi carrera, siempre he sido exitoso en ese tipo de situaciones. Cuando hay penales, me siento como un ganador".

Este sábado, Manchester City se medirá con West Bromwich Albion como visita por la Premier League. Sin embargo, allí Bravo verá desde el banco como el brasileño Ederson defiende el pórtico ciudadano.