Federer sigue ganando en Basilea y el sueño del Nº1 puede ser realidad

El suizo Roger Federer, primer favorito, necesitó una remontada ante el francés Adrian Mannarino (4-6, 6-1 y 6-3) para alcanzar las semifinales del torneo de su natal Basilea, que aspira a conquistar por octava vez para acercarse al número uno del planeta que tiene Rafael Nadal.

El tenista helvético necesitó una hora y 43 minutos para doblegar a un rival que le llevó al límite durante algunas fases del partido y que le obligó a un esfuerzo extra después de apuntarse el primer set.

Federer se aferró a 'su' torneo. Un evento que se disputa en su ciudad natal y cuya final ha disputado en doce ocasiones, siete de ellas con éxito, aunque la última hace dos años, cuando se impuso al español Rafael Nadal.

El suizo nunca hasta esta ocasión había perdido un set ante Mannarino, vigésimo octavo del circuito y que había sido superado por el helvético en los cuatro enfrentamientos previos.

Ahora espera rival en semifinales. Será el vencedor del choque entre el belga David Goffin, tercer cabeza de serie, y el estadounidense Jack Sock, quinto.

