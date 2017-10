Arturo Vidal, el mejor volante defensivo del mundo

Arturo Vidal es un crack del fútbol mundial y cada vez que salta a la cancha demuestra porque juega en uno de los mejores clubes del mundo. El sitio web oficial de la Bundesliga publicó una nota haciendo un resumen del juego del chileno del Bayern Munich y lo calificó como "el mejor volante defensivo del mundo".

Hablando sobre el jugador el artículo señala que Vidal "regularmente quiebra la oposición rival, acata y recupera la posesión, sin miedo al contacto físico".

Las estadísticas son claras y afirman la importancia que tiene el formado en Colo Colo para unir la defensa y el ataque de su equipo. La temporada pasada el ex Juventus promedió 107 pases por partido, con un 88% de efectividad al entregar la pelota.

Es tal el aporte ofensivo del mediocampista, que durante la temporada 2016/17, se posicionó como el tercer goleador del equipo, detrás de Robert Lewandowski (43 anotaciones) y Arjen Robben (16), gracias a los 9 goles que convirtió para los bávaros en las cuatro competencias que disputó. De hecho, Vidal fue el único jugador del Bayern Munich en hacerse presente en estos cuatro torneos.

La FIFA eligió al chileno dentro del equipo ideal de 23 jugadores el pasado lunes en los premios The Best, tras su buena campaña con los bávaros y por haber liderado a la Roja a la final de la Copa Confederaciones de Rusia.

The best defensive midfielder in the world 👑 @kingarturo23 is in a league of his own 👉 https://t.co/dpSka4mYqQ pic.twitter.com/VRawq3Ba2k

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) October 27, 2017