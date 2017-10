Zlatan Ibrahimovic está de vuelta en el United y ya fijó su gran objetivo

El sueco Zlatan Ibrahimovic afirmó este viernes en una entrevista para SkySports que volverá al equipo para terminar su principal misión desde que fichó por el Manchester United: ganar la Premier League.

Ibrahimovic, que aún se encuentra en la fase de recuperación de la lesión en el ligamento cruzado anterior que sufrió el pasado mes de abril, cree que su segunda temporada en Inglaterra tiene que servir para hacerse con el título liguero, su "objetivo para terminar".

"El final de la primera temporada no fue el final que yo quería, o que nadie quería, especialmente por cómo fue la temporada", explicó Ibrahimovic, que recordó el buen trabajo del equipo por haber ganado la "Community Shield", la Copa de la Liga (EFL Cup) y la Europa League.

Watch #MUTV 's exclusive interview with @Ibra_official in full now: https://t.co/y3eU5gno2Q pic.twitter.com/oMAf4IFMUr

El delantero se perdió la final del campeonato europeo tras lesionarse en los cuartos de final contra el Anderlecht, dejando su registro goleador en su primera temporada en Old Trafford en 28 goles en 46 partidos.

Durante la entrevista, conducida por el ex futbolista Thierry Henry, también habló de su lesión y de cómo ésta le sirvió para reafirmar su voluntad de seguir jugando.

"Cuando sucedió, era más fácil para mi decir que volvería porque entonces tenía un reto", explicó Ibrahimovic, que detalla que este problema le dio energía y también le sirvió para explorar hasta qué punto puede llegar su cuerpo.

Ibrahimovic insistió en qué se retirará del fútbol igual que como llegó, y no cojeando: "Me iré de la forma que quiero irme", sentenció.

.@Ibra_official talks exclusively to #MUTV about his road to recovery… 💪🦁

Watch more: https://t.co/HTugB8A725 pic.twitter.com/0vKK2xK2lX

— Manchester United (@ManUtd) October 27, 2017