Giovagnoli: "Marcamos la diferencia en el trabajo. Hay mucho vendehumo que habla de la presión y todo eso"

Deportes Temuco dio el batacazo de la undécima jornada al derrotar por 1-0 a Colo Colo en un polémico partido marcado por las disputas albas con el cuerpo arbitral y el buen desempeño del equipo local en el estadio Germán Becker.

Obviando las tres expulsiones en el Cacique y los cobros del árbitro César Deischler, el entrenador temuquense, Dalcio Giovagnoli, enfocó su análisis posterior en el buen trabajo que ha realizado su equipo que no pierde hace seis partidos en el Transición: "Tuvimos un déficit de trabajo por la lluvia. Eso se notó mucho. Somos un cuerpo técnico que podemos llegar a marcar la diferencia en el trabajo. Hay mucho vendehumo que habla de la presión y todo eso. Nosotros adaptamos las circunstancias. Hace seis semanas trabajamos distinto y eso se refleja", señaló deslizando una crítica a otros cuerpos técnicos del fútbol chileno.

Con respecto al disputado encuentro jugado en el novena región valoró el buen juego de sus pupilos y calificó como justo el triunfo: "Hubiese sido una lástima que no ganáramos el partido. En el segundo tiempo vi un partido suelto, con ganas. Lo más justo era ganar (…) Hubo un primer tiempo parejo en cuanto a ocasiones. Hubo paridad. En el segundo tiempo, independientemente de las expulsiones, vi a un Temuco absolutamente superior", analizó.

El triunfo para Giovagnoli se cocinó en el segundo tiempo, donde liquidaron al cuadro albo: "Me quedo con la percepción de que en el entretiempo hicimos una autocrítica. Voy a citar una frase de Hoyos: 'El agua tibia no enfría ni calienta'. Estábamos en una tibieza en la que no contagiábamos a nadie. Las expulsiones nos favorecieron en espacio, pero el análisis tengo que hacerlo desde mi percepción, de lo que dio el equipo y la diferencia entre el primer tiempo y el segundo. Y eso se notó", aclaró.

Temuco se ilusiona con el título

Para el entrenador del cuadro de la Araucanía el buen nivel mostrado las últimas fechas y la distancia con la zona de descenso hacen cambiar las aspiraciones en este Torneo de Transición: "Habíamos hablado de reformular objetivos. Estamos permanentemente con eso. Tenemos dos objetivos: primero, seguir acumulando en la sumatoria para el coeficiente y también viendo las finales que nos quedan ante Antofagasta y Unión. Eso puede llegar a ser para nosotros el punto de inflexión o los partidos para dar un salto de calidad. Hubo una reflexión. Dijimos que estábamos en una situación. Ya no estamos tan complicados con el tema del descenso. Esa situación la trasladábamos al juego. Esa situación se pudo revertir y el equipo mostró otra faceta", señaló.

Misma percepción que mostró Cris Martínez tras el encuentro en conversación con el CDF: "Nos estamos haciendo fuertes. Esto es de todos los compañeros. Lo vamos construyendo semana a semana y hoy sacamos un buen resultado, que logra meternos en la parte alta de la tabla", señaló.

Sin presiones, ahora el goleador de Temuco anuncia que lucharán hasta el final por el trofeo de campeón: "Matemáticamente tenemos chances de llevarnos el título. Llevamos seis partidos sin perder y es una racha muy importante. Ahora se viene un partido muy difícil con un rival directo", dijo anticipando el duelo de la próxima semana ante Deportes Antofagasta, rival directo en la ambición por acercarse a los líderes.