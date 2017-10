Benevento, el peor equipo del fútbol europeo: 11 derrotas en 11 partidos

Las malas actuaciones no paran para el humilde Benevento de la Serie A italiana. El elenco del sur de la península está en la máxima categoría del Calcio en ese país por primera vez en su historia y está último con 0 de 33 puntos posibles.

Este domingo fue goleado por la Lazio, quien le propinó una dura goleada por 5-1, lo que amplia su horrible arranque de campaña, que lo tiene como fijo candidato a descender.

Bartolomeu Quissanga Bastos (4'), Ciro Immobile (13'), Adam Marusic (24'), Marco Parolo (76') y el portugués Nani (86) marcaron los tantos del equipo romano, mientras que para los brujos descontó Achraf Lazaar a los 55'.

El entrenador Roberto De Zerbi debutó en el Benevento esta temporada, que está siendo un suplicio para los hinchas del equipo de la Campiña, pero no pudo cambiar el resultado ante uno de los líderes de la Liga Italiana.

Con estas 11 derrotas consecutivas, el recién ascendido club iguala la marca negativa del Grenoble francés, que en la temporada 2009-10 tuvo el mismo desastroso arranque que los italianos.

La próxima semana, Benevento podría igual la marca histórica de derrotas en el fútbol europeo, desde que el Manchester United perdiera 12 partidos consecutivos en la temporada 1930-31.

È finita al "Vigorito": sesta vittoria consecutiva in #SerieATIM per la @OfficialSSLazio, che conquista i tre punti e sale a 28 in classifica! #BeneventoLazio termina 1-5! pic.twitter.com/sjWSqADenT

— Serie A TIM (@SerieA_TIM) October 29, 2017