Federer gana el torneo de su casa, pero le cede el Nº1 del 2017 a Nadal

El suizo Roger Federer, número 2 mundial, conquistó por octava vez en su carrera el título en el torneo de Basilea, su ciudad natal, esta vez al superar el domingo en la final al argentino Juan Martín Del Potro, 19º del ránking ATP, al que derrotó por 6-7 (5/7), 6-4 y 6-3.

Federer, que sumó el 95º título ATP de su larga carrera a sus 36 años, consigue además varias revanchas sobre Del Potro, el último jugador que le ha derrotado, en septiembre en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.

El suizo ya había conseguido derrotar hace dos semanas a Del Potro, entonces en las semifinales del Masters 1000 de Shanghai, que Federer terminó conquistando.

El argentino, que el pasado fin de semana ganó el torneo de Estocolmo, fue dos veces campeón en Basilea, en 2012 y 2013, y en ambas ocasiones superó en la final al propio Federer, algo que esta vez no pudo lograr. En sus duelos directos, Federer domina ahora 18 a 6 a la 'Torre de Tandil'.

Con sus 8 títulos en Basilea, la leyenda viva del tenis suizo confirma este torneo como uno de sus favoritos, junto a dos de césped, Halle y Wimbledon, donde fue campeón 9 y 8 veces, respectivamente.

It's a 95th (!) title for Federer…so inching closer to 💯 pic.twitter.com/6kwlGtP64Z

— Tennis TV (@TennisTV) October 29, 2017