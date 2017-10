La sinceridad de Johnny Herrera: "No hicimos un gran partido, pero lo que importa es el resultado"

Johnny Herrera fue la figura de Universidad de Chile en el triunfo azul sobre Universidad Católica por 1-0, y que le permitió a los laicos cortar una racha de tres años sin vencer en un clásico además de seguir metido en la pelea por el título del Transición.

Pese al importante triunfo en el Nacional, el capitán de la U le puso paños fríos a la victoria azul en el Clásico Universitario realizando una dura autocrítica.

"No estamos jugando como queremos, el profe nos ha dicho que no es la idea este tipo de juegos, pero entendemos que hoy teníamos grandes ausencias, como Gonzalo Jara. Nos cuesta empezar el futbol y eso nos hace jugar no tan bien", declaró tras el partido.

De todas formas, el golero no escondió su alegría por quedarse con el Clásico Universitario, resultado que rompe 13 duelos ante sus tradicionales rivales sin conseguir una victoria.

"Contento por el grupo, por un par de semanas que venimos con un desgaste no menor. Este es un equipo. Hoy ganamos y nos metimos en la pelea, hoy se ganó ante un gran rival, que no venia bien. No hicimos un gran partido, pero lo que importa es el resultado”, cerró Herrera.