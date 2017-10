Lorenzetti corta las huinchas por volver: "El de arriba me dio una señal para estar en la final"

El mediocampista de Universidad de Chile, Gustavo Lorenzetti, ha vivido semanas muy difíciles debido a un desgarro que no le ha permitido jugar por los azules en el torneo de Transición y la Copa Chile. Pese a eso, el Duende llegó al Estadio Nacional para apoyar a sus compañeros en el Clásico Universitario, y ahí comentó sus ganas de estar en la final copera ante Santiago Wanderers.

"Sí, ojalá que me recupere después del receso, ojalá un poco antes y veré si puedo entrenar para llegar a la final de la Copa, pero es complicado. Quizás el de arriba me dio una señal estirándola hasta el 11 de noviembre, cuando era el 1 (del mismo mes), así que esperemos ver qué pasa", indicó Lorenzetti.

"Tengo muchas ganas de estar, me ha costado asimilar el no poder jugar en los últimos partidos, porque no acostumbro a tener una lesión de esta magnitud, pero podría haber sido peor, así que preparándome para cuando me toque e hinchando por mis compañeros todo lo que se pueda", agregó.

El Duende llegó a acompañar a sus compañeros en el Nacional (Foto: Diego Espinoza)

Por otra parte, el Duende le quitó presión al equipo de Guillermo Hoyos de cara al fin del torneo de Transición, apuntando que se definirá sólo en la última fecha del campeonato: "Sinceramente creo que se va a definir todo en la última fecha, tenemos toda la esperanza, pero hay muchos equipos con posibilidades y hay que ver los que hacen los equipos que están arriba, así que va a ser muy entretenido hasta el final y se va a definir ahí", indicó el volante azul.

"Somos el último campeón y hay que defender ese título. Estamos en la lucha, en la final de Copa Chile, así que muy ilusionado con este semestre, porque estamos ahí y espero que todo se dé bien", cerró.