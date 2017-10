Fantasía azul: David Pizarro marcó su primer gol en un clásico por la U

David Pizarro anotó por primera vez en un Clásico jugando por la Universidad de Chile, en esta ocasión la víctima fue la Universidad Católica en el Estadio Nacional.

El Fantasista, que regresó a la U a principios de este año tras su paso de seis meses en 2001, jugaba su cuarto duelo de esta clase por el Romántico Viajero, pero no había podido marcar.

En esta ocasión, Pizarro abrió la cuenta para los azules a los 30' sobre la UC, tras aprovechar un centro desde la izquierda de Luciano Fabián Monzón y definió con un derechazo cruzado que derrotó a Cristopher Toselli.

El 1-0 de Pizarro ante la UC - Photosport

Así, el histórico volante nacional se hace presente en uno de los partidos más importantes del fútbol nacional, en los que todavía no conoce la victoria defendiendo a los laicos.

De hecho, participó en cuatro partidos en este 2017, con un registro de dos derrotas (1-3 vs. UC y 1-4 vs. Colo Colo) y un empate (2-2 vs. Colo Colo).