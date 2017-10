Colo Colo pedirá castigo de 50 partidos para Polic y preparan defensa por Paredes

En Colo Colo existe total molestia por el accionar de Patricio Polic en el partido ante Deportes Temuco, quien fue el cuarto árbitro del encuentro que los albos perdieron por 1 a 0 tras un polémico penal cobrado en favor de los locales y que fue convertido por Cris Martínez.

El motivo del enojo en el Cacique es porque culpan a Polic como el responsable de la expulsión de Esteban Paredes, ya que, según señalan en Blanco y Negro, lo provocó mientras estaba la banca, además de acusarlo de amenazar a Pablo Guede. Por eso, pedirán duras sanciones contra el árbitro.

"Queremos que se le sancione, de acuerdo a lo que establece el artículo 60 del código de penalidades. Estamos solicitando, en virtud de la gravedad de los hechos, que se le aplique la máxima sanción de 50 partidos, aunque eso lo determinará el Tribunal", indicó Jorge Carrasco a radio Cooperativa.

"Contraviene las normas de la ética y el fair play. Recuerden que los árbitros y los asistentes pueden ser metidos en un Tribunal de Disciplina. Esto no es una situación para dejar pasar, para nosotros no es fácil. No es correcto que el encargado de que se cumplan las reglas dentro del campo del juego tenga conductas como éstas".

Carrasco, además, explicó la reacción de Guede en camarines donde encaró al árbitro central e indicó que "a la luz de lo que hablamos con el cuerpo técnico, los jugadores y las imágenes que tenemos, existió, efectivamente, una amenaza por parte del cuarto árbitro, señor Patricio Polic. En un momento, se acercó a Guede en el momento de la segunda amarilla de Berríos y le señaló el hecho de ir a pelear afuera".

Sobre la defensa que preparan por Paredes, donde, pese al informe del árbitro, aseguran que el delantero no insultó a César Deischler: "respecto a Esteban Paredes, en el momento en que se amonesta a Opazo erradamente, se produce el reclamo de la banca, el cuerpo técnico y de Esteban. Polic amenaza al jugador que lo va a expulsar en términos que no corresponden a la autoridad del árbitro", indicó Carrasco.