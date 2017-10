El fútbol en estado de alerta: ISIS se lanza otra vez contra el Mundial y asusta a Cristiano Ronaldo

El grupo terrorista ISIS sigue causando temor en el fútbol, otra vez lanzan amenazas contra la organización del Mundial de Rusia 2018 y ahora el apuntado fue Cristiano Ronaldo.

El portugués aparece en la nueva imagen que dio a conocer la organización en su cuenta de Twitter, donde apuntan que realizarán atentados en el certamen que se desarrollará en 2018.

En la imagen está el luso de rodillas, con evidentes golpes en su rostro, y además aparece la frase "nuestras palabras son lo que ves, no lo que oyes. Entonces, solo espera. Nosotros también estamos esperando".

Drawing from a pro- #ISIS group's propaganda threatening #WorldCup2018 #Russia , another media outfit used #RealMadrid star #Ronaldo on poster pic.twitter.com/Yf1rAh3UXh

Cristiano Ronaldo no fue el primero en ser amenazado, porque anteriormente lo fueron Lionel Messi, Neymar y el entrenador francés Didier Deschamps.

After using ##LionelMessi on poster threatening the #WorldCup, a pro-#ISIS group called French natnl mngr Didier Deschamps "enemy of Allah" pic.twitter.com/ewNs2jxaJN

