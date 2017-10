"Ladrón conche...": El lapidario informe arbitral que revela los duros insultos de Paredes

Deportes Temuco y Colo Colo protagonizaron un polémico encuentro el pasado fin de semana. Con el partido empatado sin goles y los albos buscando una victoria con uno menos tras la expulsión de Benjamín Berríos para no perder el liderato, la polémica se instaló sobre el final del encuentro cuando César Deischler cobró un penal tras una mano de Matías Zaldivia, quien recibió la doble amarilla y se fue expulsado.

Ahí, luego de la decisión del árbitro, entró en escena Esteban Paredes, quien, desde la banca, comenzó a reclamar y fue expulsado. A dos días del encuentro, Deischler dio a conocer el informe del partido y es lapidario contra el delantero, revelando los duros insultos que le propinó al momento que le muestra la roja.

"Ladrón conchetumare, ladrón culiao, nos están cagando, pelao culiao malo (sic)", escribió el juez del encuentro en su informe sobre las groserías que utilizó para alegar, según reveló CDF Noticias. Con el escrito presentado por el árbitro, donde agrega sobre el motivo de la expulsión que "empleó lenguaje ofensivo y grosero antes de ejecutarse el lanzamiento penal en favor de Temuco", Esteban Paredes arriesga una sanción de dos a cinco encuentros por emplear groserías contra el árbitro, tal como está expresado en el artículo 63 del Código de Disciplina de la ANFP.

"Protestar con gestos o palabras las decisiones del árbitro o árbitros asistentes, de uno o tres juegos. Si este tipo de infracción se cometiese con injuria, grosería o menoscabando la imagen, dignidad o autoridad de alguno de ellos, la sanción será de dos a cinco juegos de suspensión", señala el documento sobre la sanción que puede recibir el delantero.

Además, sobre los airados reclamos que tuvo Pablo Guede una vez finalizado el partido, César Deischler señala que "una vez finalizado el partido, al ingresar a la zona mixta, y la cuaterna arbitral estaba ingresando al camarín, el Sr. Pablo Guede, que se encontraba en ese sector, observa que vamos ingresando a nuestro camarín, se acerca a nosotros de forma descontrolada y comienza a increpar a mi cuarto árbitro Sr. Patricio Polic apuntándolo y gritando diciendo 'provocaste a Paredes y me ofreciste combos, donde quieras y cuando quieras'. Luego se dirige a mí y me dice 'espero que lo pongas en el informe'. En ese minuto el Sr. Pablo Guede fue sujetado y controlado por la gente de su equipo, siendo llevado a su camarín".

