Wenger no duda del profesionalismo de Alexis para el partido con el City

Alexis Sánchez protagonizó la gran teleserie del mercado de fichajes del pasado verano europeo y fue seguido por múltiples equipos tras su gran temporada 2016/2017, donde marcó 24 goles en la Premier League. Manchester City fue el que tomó más fuerza en la puja e, incluso, negociaron hasta el último día para conseguir su fichaje, pero en Arsenal no pudieron conseguir un reemplazo y decidieron no venderlo.

Sin embargo, pese a que no consiguieron su carta, en los Citizens no se dan por vencidos e irían por el delantero chileno una vez que termine su contrato con los Gunners, en junio de 2018. Por eso, de cara al partido que enfrentará a los londinenses con los mancunianos, el próximo domingo en el Etihad Stadium, mucho se especuló sobre el nivel que pueda tener el tocopillano por estos rumores que rondan en Inglaterra.

Ante esta situación, Arsene Wenger no tuvo dudas del profesionalismo de Maravilla y lo alineará sin problemas ante el equipo de Pep Guardiola: "no tengo problemas (que sea titular), nunca he sospechado de las actuaciones o el deseo de ganar de los futbolistas. Cuando eres jugador de fútbol tienes un contrato social con el resto del equipo y nunca he cuestionado eso, si no lo respetas es difícil que digas que juegas al fútbol".

Además, sobre la falta de gol de Alexis Sánchez, ya que sólo ha hecho un tanto en la Premier League de este año, el técnico no quiso alarmarse y dijo que "está volviendo más fuerte físicamente. Siempre busca el gol y cuando no lo consigue se frustra un poco, pero no me preocupa, trabaja duro y los goles volverán. Lo están conteniendo bien, le doblan las marcas, pero sigue creando peligro, no necesita preocuparse".