Buljubasich y el delicado momento de la UC: "No hay un equipo ni un cuerpo técnico abatido"

La delicada situación de Diego Buonanotte no es lo único que le preocupa al gerente deportivo de Cruzados SADP, José María Buljubasich. El presente del conjunto universitario no es de los mejores al ubicarse en la 12ª posición de la tabla, lejos de lograr un cupo internacional y cargando aún la derrota en el Clásico Universitario frente a la U.

El Tati no escondió la preocupación que existe en la precordillera por "no lograr los resultados que queremos", asegurando además que “partido tras partido se busca la solución. Se ven momentos donde el equipo juega muy bien, pero los resultados no se dan y los objetivos que se van trazando no se van logrando”.

"Uno lo ve con preocupación. Cuando uno ve cómo jugó el equipo el domingo, el optimismo de cara al partido que viene es positivo, porque uno piensa que jugando de esa manera debería ganar más partido de lo que se debería perder, pero no hemos podido consolidar en los resultados el juego de muchos partidos que han sido buenos”, agregó.

Consultado por si existe una autorítica en la UC, Buljubasich reconoció que "está claro que todos tenemos parte de responsabilidad, es más que claro, pero hacer una autocrítica hoy no creo que corresponda, no porque no lo quiera hacer, uno lo hace internamente. Tendría que hablar de los jugadores y no corresponde en este momento”

"Cuando analiza en muchos partidos, Católica jugó bien, pero no logró el resultado final, es algo que nos ha penado este semestre ha sido la falta de gol y no tiene que ver con un solo jugador, tiene que ver con un conjunto general. La autocrítica, evaluación se hace de forma más profunda a final de año”.